Что такое День мертвых или Диа-де-лос-Муэртос

Каждый год в начале ноября проводится День мертвых или Диа-де-лос-Муэртос, чтобы вспомнить умерших близких и приветствовать их души в домах родственников.

Традиция сочетает в себе древний ацтекский обычай празднования предков с праздником, который испанцы принесли в Мексику в начале 1500-х годов, известным как День всех святых.

Черепа являются синонимом Дня мертвых, так как они считаются одним из самых популярных символов, синонимом празднования. Как правило, они яркого цвета, часто сделаны из сахара и олицетворяют цикличность жизни.

Поскольку праздник проходит в течение двух дней, первый день приветствует духи погибших детей, а на второй день - взрослых. Считается, что их духи возвращаются в соответствующие дни, поэтому их могилы украшают цветами и их любимыми блюдами, чтобы отпраздновать это событие.