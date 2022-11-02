NYT: США должны контролировать военные планы Киева для предотвращения войны с РФ
2022-11-02 23:56
Агентство The New York Times утверждает, что Вашингтон обязан ужесточить контроль за военными планами армии Украины для предотвращения войны с Россией.
3 ноября профессор университета в Джорджтауне Чарльз А. Купчан опубликовал колонку для издания NYT, где призвал американское правительства интенсифицировать контроль за поставляемым Украине вооружением, которое США и другие страны коллективного Запада передают Киеву.
Также Купчан уверен, что Вашингтону следует тщательнее контролировать любые военные планы командования ВСУ, поскольку это позволит избежать войны между Россией и НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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