Сотрудникам Twitter пришлось работать по 12 часов без выходных и спать в офисе после прихода Илона Маска
2022-11-02 23:58
CNBC сообщает, что сотрудникам Twitter приказали работать по 12 часов в день 7 дней в неделю, чтобы выполнить задачи, поставленные Илоном Маском.
Миллиардер еще до покупки соцсети пообещал уволить большую часть персонала. Пока нет точной информации о количестве уволенных работников.
Инсайдер ранее сообщал, что команда Маска поручила некоторым инженерам Twitter работать над проектами кодирования на выходных.
При этом сотрудникам не сказали, получат ли они дополнительную оплату, отпуск или гарантии занятости за эту сверхурочную работу.
Опубликовано: Светлана Репина
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