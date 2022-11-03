Эрдоган обвинил европейских лидеров в неправильном отношении к Путину

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что большинство лидеров государств Европы неправильно относятся к Владимиру Путину после начала спецоперации в Украине.

В четверг турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе саммита европейских лидеров в чешской Праге он публично заявил, что политические представители Европы демонстрируют крайне неправильное отношение к Владимиру Путину после того, как на территории Украины начались боевые действия.

По мнению Эрдогана, европейские политики не должны совершать словесные атаки на российского президента, поскольку любому другому лидеру государство это также бы не понравилось, ввиду чего он бы предпринял ответные меры, как это делает Путин.