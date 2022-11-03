Дэвида Коулсона приговорили к пожизненному заключению за кражу 14 долларов

В 2002 году Дэвид Коулсон украл 14 долларов из незапертого гаража. Тогда ему было 35 лет, он жил на улицах Лонг-Бич и употреблял наркотики.

У него также было психическое заболевание из-за жестокого обращения в детстве. Но ему дали пожизненное заключение.

В прошлом месяце судья пересмотрел его дело и заявил, что наказание было шокирующим и слишком суровым.

После 20 лет тюрьмы Коулсон вышел на свободу и вернулся к своей семье.