Дэвида Коулсона приговорили к пожизненному заключению за кражу 14 долларов
2022-11-03 00:03
В 2002 году Дэвид Коулсон украл 14 долларов из незапертого гаража. Тогда ему было 35 лет, он жил на улицах Лонг-Бич и употреблял наркотики.
У него также было психическое заболевание из-за жестокого обращения в детстве. Но ему дали пожизненное заключение.
В прошлом месяце судья пересмотрел его дело и заявил, что наказание было шокирующим и слишком суровым.
После 20 лет тюрьмы Коулсон вышел на свободу и вернулся к своей семье.
Опубликовано: Светлана Репина
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