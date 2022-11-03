Бывшая девушка Дональда Трампа Кара Янг рассказала о его высказываниях по поводу ее отца и матери
2022-11-03 00:08
Бывшая девушка Дональда Трампа Кара Янг рассказала, что об одном инциденте, связанном с экс-президентом.
Однажды он сказал ей, что она унаследовала свою красоту от черной матери, а интеллект – от белого отца.
По словам Янг, сразу после этого Трамп сказал, что просто пошутил. А она сказала, что такие шутки неуместны.
Янг, бывшая супермодель, встречалась с Трампом два с половиной года с 1997 года после его развода со второй женой Марлой Мэйплс.
Опубликовано: Светлана Репина
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