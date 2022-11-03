Бывшая девушка Дональда Трампа Кара Янг рассказала о его высказываниях по поводу ее отца и матери

Бывшая девушка Дональда Трампа Кара Янг рассказала, что об одном инциденте, связанном с экс-президентом.

Однажды он сказал ей, что она унаследовала свою красоту от черной матери, а интеллект – от белого отца.

По словам Янг, сразу после этого Трамп сказал, что просто пошутил. А она сказала, что такие шутки неуместны.

Янг, бывшая супермодель, встречалась с Трампом два с половиной года с 1997 года после его развода со второй женой Марлой Мэйплс.