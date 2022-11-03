Ieidies.gr: Греция поставит в Украину бронетехнику для ВСУ
2022-11-03 00:12
Греческая делегация прибудет в Украину, где передадут бронетехнику для украинской армии.
Делегация Греции во главе с президентом страны Катериной Сакелларопулу посетит Киев, где передадут бронированную технику для украинской армии, сообщает Ieidies.gr. Речь идет о боевых машинах пехоты (БМП-1), произведенных в Восточной Германии (ГДР), уточняет портал.
"Президент Греции в четверг посетит Киев, где торжественно передаст греческие БПМ на украинский фрон", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось о договоренности между Германией и Грецией о том, что вместо БМП-1, переданных Украине, Афины получат бронемашины Marder 1A3.
Опубликовано: Максим Алексеев
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