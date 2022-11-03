К концу следующего года Турция планирует запустить первую атомную станцию «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в конце 2023 или начале 2024 года в стране будет запущена новая атомная станция «Аккую».

По его словам, АЭС обеспечит дополнительно 4800 мегаватт энергии. Кроме того, Турция обсуждает с Россией строительство еще одной атомной станции в Синопе.

Согласно предварительным данным, «Аккую» вместе с предполагаемой станций в Синопе будут обеспечивать 20% энергии в Турции.

«Аккую» - это первая атомная станция на территории Турции. Ее строительство началось в апреле 2018 года.