Серийное производство Tesla Cybertruck начнется в конце 2023 года

В прошлом месяце Tesla заявила, что работает над подготовкой своего завода в Остине, штат Техас, для производства новой модели Cybertruck.

Компания не объявила окончательную цену на Cybertruck, не показала серийную версию автомобиля и не уточнила, как будет осуществляться поставка аккумуляторов для новой модели.

В 2019 году Tesla планировала начальную цену менее 40 000 долларов, но с тех пор цены на новые автомобили выросли, и Tesla подняла цены на всю свою линейку.

Маск представил Cybertruck в 2019 году. С тех пор компания трижды переносила сроки производства: с конца 2021 года на конец 2022 года, затем на начало 2023 года и совсем недавно на середину 2023 года.