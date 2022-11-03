МИД Британии осудил КНДР за массовый пуск ракет в сторону Южной Кореи

Представитель британского МИДа Энн-Мари Тревельян назвала "безрассудным" новый пуск ракет со стороны КНДР.

В четверг заместитель министра иностранных дел Великобритании Энн-Мари Тревельян публично заявила, что администрация Лондона осуждает враждебные действия КНДР, которая 2 ноября совершила массовый учебный пуск ракет, часть из которых упали в акваториях, расположенных слишком близко к территории Южной Кореи.

Тревельян утверждает, что подобные действия КНДР являются "безрассудными", ведут к эскалации в регионе и должны быть немедленно прекращены.