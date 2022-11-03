Полянский: у России остались вопросы к Украине и США по биолабораториям
2022-11-03 00:29
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал неспособность Совбеза при организации принять резолюцию Москвы с предложением о расследовании деятельности биологических лабораторий в Украине.
3 ноября зампостпреда РФ при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский сообщил, что Москва осталась разочарованной тем, что страны-участницы Совета безопасности при ООН не смогли принять резолюцию с расследованием деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины, однако у Кремля до сих пор остались профильные вопросы к Вашингтону и Киеву.
Также Полянский выразил уверенность, что представители западных стран на Совбезе ООН целенаправленно сорвали принятие проекта российской резолюции по украинским биолабораториям.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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