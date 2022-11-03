Рабочим крупного китайского завода по производству iPhone пришлось убегать через забор

В сети появились кадры, на которых видно, как сотрудники перелезают через забор объекта, принадлежащего Foxconn, крупному производителю Apple, в городе Чжэнчжоу.

Рабочие бежали из-за вспышки из COVID-19 на предприятии, спасаясь от блокировки.

После того, как люди сбежали, они отправляются в родные города на расстоянии более 100 км, чтобы обойти меры, предназначенные для контроля над коронавирусом и людьми.

В Чжэнчжоу, столице и крупнейшем городе провинции Хэнань, с 23 по 29 октября было зарегистрировано 167 случаев заражения.