Дрон-камикадзе армии РФ разрушил энергетический объект Украины в Кривом Роге
2022-11-03 00:36
Украинские журналисты сообщают о громких звуках взрывов в ряде городов страны, включая областные центры.
В ночь на 3 ноября украинское интернет-издание Страна.ua сообщило, что в Николаева, Харькове и городе Никополь недалеко от Днепропетровска прозвучала серия громких взрывов, в то время как большинстве областей Украины экстренно сработали сигналы воздушной тревоги, призывающие население проследовать в бомбоубежища.
Вместе с тем глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул утверждает, что в городе зафиксировано попадание российского дрона-камикадзе, вызвавшее значительные разрушения на местном объекте энергетической инфраструктуры.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Дрон-камикадзе армии РФ разрушил энергетический объект Украины в Кривом Роге
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