Дрон-камикадзе армии РФ разрушил энергетический объект Украины в Кривом Роге

Украинские журналисты сообщают о громких звуках взрывов в ряде городов страны, включая областные центры.

В ночь на 3 ноября украинское интернет-издание Страна.ua сообщило, что в Николаева, Харькове и городе Никополь недалеко от Днепропетровска прозвучала серия громких взрывов, в то время как большинстве областей Украины экстренно сработали сигналы воздушной тревоги, призывающие население проследовать в бомбоубежища.

Вместе с тем глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул утверждает, что в городе зафиксировано попадание российского дрона-камикадзе, вызвавшее значительные разрушения на местном объекте энергетической инфраструктуры.