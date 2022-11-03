В Южной Корее эвакуировали людей в убежища, поскольку Северная Корея выпустила 23 ракеты

В Южной Корее прозвучали сирены воздушной тревоги, и жители были эвакуированы в подземные убежища после того, как Северная Корея выпустила 23 ракеты.

Запуски состоялись через несколько часов после того, как Северная Корея пригрозила применить ядерное оружие, чтобы заставить США и Южную Корею «заплатить самую ужасную цену в истории» в знак протеста против продолжающихся южнокорейско-американских военных учений.

Белый дом утверждал, что у Соединенных Штатов нет враждебных намерений по отношению к Северной Корее, и пообещал сотрудничать с союзниками, чтобы обуздать ядерные амбиции Северной Кореи.

В Южной Корее утверждают, что все оружие представляло собой баллистические ракеты малой дальности или предполагаемые ракеты класса «земля-воздух».