Twitter работает над функцией в стиле OnlyFans которая позволит создателям взимать плату за видеоконтент
2022-11-03 00:45
The Washington Post сообщает, что Twitter работает над функцией, которая будет взимать плату с пользователей за определенный видеоконтент.
Сотрудник Twitter, который говорил на условиях анонимности, сказал, что это похоже на функцию, которая, вероятно, будет использоваться хотя бы частично для контента для взрослых.
Издание утверждает, что этот шаг может поставить Twitter в конкуренцию с сайтами, которые делают упор на контент для взрослых.
Создатели видео могут выбирать, сколько брать за просмотр, из списка предустановленных цен, в то время как Twitter получит часть прибыли.
Опубликовано: Светлана Репина
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