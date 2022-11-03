США заявили о невозможности бороться с изменением климата без России, Китая, Индии

APS
2022-11-03 00:50

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что для решения вопроса изменения климата необходимо участие всех крупных стран.

По его словам, эту проблему невозможно решить без участия России, Индии и Китая. 

Керри напомнил, что Соединенные Штаты всегда говорили о готовности вести диалог с Китаем по этому поводу. 

С 6 по 18 ноября в Египте состоится 27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Опубликовано: Светлана Репина