Во Франции проведут аукцион контрабандных товаров

Минфин Франции проводит аукцион для продажи контрабандных товаров. Они были изъяты при попытке вывоза в разные страны.

Общая стоимость 350 предлагаемых лотов составляет 1 млн евро. На аукцион выставлены часы Rolex из белого золота с рубинами и туфли Bottega Veneta.

Среди лотов также 14 платиновых слитков, 2016 бутылок водки, дизайнерские сумки и старинные монеты.

С аукциона планируется продать несколько лотов необработанных алмазов, а также автомобиль Фольксваген Гольф.