Во Франции проведут аукцион контрабандных товаров
2022-11-03 01:01
Минфин Франции проводит аукцион для продажи контрабандных товаров. Они были изъяты при попытке вывоза в разные страны.
Общая стоимость 350 предлагаемых лотов составляет 1 млн евро. На аукцион выставлены часы Rolex из белого золота с рубинами и туфли Bottega Veneta.
Среди лотов также 14 платиновых слитков, 2016 бутылок водки, дизайнерские сумки и старинные монеты.
С аукциона планируется продать несколько лотов необработанных алмазов, а также автомобиль Фольксваген Гольф.
Опубликовано: Светлана Репина
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