Фильм «Геркулес» от Disney будет вдохновлен TikTok

Режиссеры Джо и Энтони Руссо вместе с Гаем Ричи снимают экранизацию мультфильма «Геркулес» от Disney 1997 года.

По их словам, это будет мюзикл, но более экспериментальный по тону и исполнению, чем оригинал.

Режиссеры говорят, что вдохновляются TikTok и стараются сделать фильм интересным для аудитории этой сети.

Оригинальный «Геркулес», снятый режиссерами «Русалочки» Джоном Маскером и Роном Клементсом, переосмысливает легенду о греческом полубоге как историю восходящей знаменитости, которая прославилась благодаря своим героическим поступкам.