Фильм «Геркулес» от Disney будет вдохновлен TikTok
2022-11-03 01:27
Режиссеры Джо и Энтони Руссо вместе с Гаем Ричи снимают экранизацию мультфильма «Геркулес» от Disney 1997 года.
По их словам, это будет мюзикл, но более экспериментальный по тону и исполнению, чем оригинал.
Режиссеры говорят, что вдохновляются TikTok и стараются сделать фильм интересным для аудитории этой сети.
Оригинальный «Геркулес», снятый режиссерами «Русалочки» Джоном Маскером и Роном Клементсом, переосмысливает легенду о греческом полубоге как историю восходящей знаменитости, которая прославилась благодаря своим героическим поступкам.
Опубликовано: Светлана Репина
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Фильм «Геркулес» от Disney будет вдохновлен TikTok
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