Канье Уэста снова удалили из Instagram за антисемитский пост
2022-11-03 01:31
Канье Уэст снова был удален из Instagram за пост, в котором он пренебрежительно отзывался о еврейских бизнесменах.
Приостановка связана со скриншотом экрана, который был опубликован во время обмена текстовыми сообщениями с Расселом Симмонсом, соучредителем Def Jam Recordings.
Уэст отметил, что его бизнес-убытки составили 2 млрд долларов после того, как от него отказались такие бренды, как Adidas и Balenciaga.
Он назвал себя «цифровым заключенным» после того, как его учетные записи в социальных сетях были ограничены.
Опубликовано: Светлана Репина
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Канье Уэста снова удалили из Instagram за антисемитский пост
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