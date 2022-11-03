Канье Уэста снова удалили из Instagram за антисемитский пост

Канье Уэст снова был удален из Instagram за пост, в котором он пренебрежительно отзывался о еврейских бизнесменах.

Приостановка связана со скриншотом экрана, который был опубликован во время обмена текстовыми сообщениями с Расселом Симмонсом, соучредителем Def Jam Recordings.

Уэст отметил, что его бизнес-убытки составили 2 млрд долларов после того, как от него отказались такие бренды, как Adidas и Balenciaga.

Он назвал себя «цифровым заключенным» после того, как его учетные записи в социальных сетях были ограничены.