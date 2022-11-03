Большинство американцев не хотят голосовать ни за Трампа, ни за Байдена в 2024 году

Согласно результатам опроса Economist/YouGov, 54% респондентов не хотят, чтобы Джо Байден в 2024 году участвовал в президентских выборах.

У Дональда Трампа этот показатель составил 59%. При этом Байдена поддерживают 27% опрошенных, Трампа – 28%.

27% американцев допускают, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах будет запущена процедура импичмента в отношении Байдена.

28% опрошенных уверены, что в данной ситуации помощь Украине будет сокращена, а 24% уверены в снижении налогов при таком сценарии.