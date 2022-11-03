Большинство американцев не хотят голосовать ни за Трампа, ни за Байдена в 2024 году
2022-11-03 01:48
Согласно результатам опроса Economist/YouGov, 54% респондентов не хотят, чтобы Джо Байден в 2024 году участвовал в президентских выборах.
У Дональда Трампа этот показатель составил 59%. При этом Байдена поддерживают 27% опрошенных, Трампа – 28%.
27% американцев допускают, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах будет запущена процедура импичмента в отношении Байдена.
28% опрошенных уверены, что в данной ситуации помощь Украине будет сокращена, а 24% уверены в снижении налогов при таком сценарии.
Опубликовано: Светлана Репина
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