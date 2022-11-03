КНДР произвела пуск трех баллистических ракет на фоне учений США и Южной Кореи
КНДР продолжает пуски баллистических ракет на фоне военных учений, проводимых США и Южной Кореей.
Северная Корея произвела шестые в этом месяце пуски баллистических ракет в сторону Японского моря, передает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
По сообщению Министерство обороны Японии пуски проведены в 7:45 по местному времени. Предполагается, что ракета упала в Тихий океан.
В связи с проводимыми пусками ракет, жителям японских префектур, расположенных в траектории полета ракеты, рекомендовали переместится в укрытие.
Северная Корея проводит пуски баллистических ракет на фоне проводимых США и Южной Кореей военных учений Vigilant Storm, начавшихся 31 октября. Маневры, в которых задействовано более 240 боевых самолетов, планируется проводить до 4 ноября.
Опубликовано: Максим Алексеев
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