Санду заявила, что Молдова больше не хочет быть нейтральным государством

Президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому телеканалу Digi24 подчеркнула, что ее страна ежедневно чувствует угрозу со стороны России.

"У нас нет парламентского большинства для изменения конституции. Для изменения статуса необходима общественная поддержка. Долгое время политический дискурс в Молдове выражал поддержку нейтралитета, который, видимо, нас не защищал. Россия представляет серьезную угрозу нашей безопасности, которую мы ощущаем каждый день", - заявила Майя Санду.

Президент Молдовы сослался на акции протеста, направленные на свержение законной власти в Кишиневе. По ее мнению, за организацию митинга ответственны российские спецслужбы и пророссийские партии, которые разжигают недовольство граждан повышением цен. Санду назвал это гибридной войной.

"Эти действия направлены на одну цель - дестабилизацию Республики Молдова", - оценила она.

Антиправительственные протесты в молдавской столице начались 19 сентября. По данным Digi24, их основным организатором является пророссийская партия "Шор" во главе с олигархом Иланом Шором, якобы агентом ФСБ России.

В 2017 году Шора приговорили к 7,5 годам тюрьмы за миллиардные финансовые махинации. Однако он оставался на свободе и был политически активен в ожидании апелляции. Через два года после приговора он бежал из страны, сообщает портал Balkan Insight .