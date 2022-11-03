Акар: работа зернового коридора полностью пришла в норму
Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что работа зернового коридора полностью пришла в норму.
3 ноября РИА Новости сообщили, что Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что работа зернового коридора полностью восстановлена и работает в прежнем режиме.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на заседании турецкого парламента о восстановлении работы зернового коридора по итогам телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
В этот же день российское Министерство обороны сообщило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке, после того, как были получены письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании коридора, по которому вывозится зерно, для ведения боевых действий.
Опубликовано: Елена Калиновская
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