Акар: работа зернового коридора полностью пришла в норму

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что работа зернового коридора полностью пришла в норму.

3 ноября РИА Новости сообщили, что Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что работа зернового коридора полностью восстановлена и работает в прежнем режиме.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на заседании турецкого парламента о восстановлении работы зернового коридора по итогам телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

В этот же день российское Министерство обороны сообщило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке, после того, как были получены письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании коридора, по которому вывозится зерно, для ведения боевых действий.