КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря, в Японии объявлена ​​тревога

Северная Корея в четверг, 3 ноября, запустила три ракеты, в том числе одну ракету большой дальности и две ракеты малой дальности, в сторону Японского моря, сообщил начальник штаба южнокорейской армии.

В трех японских префектурах была объявлена ​​тревога, жителей призвали прятаться в замкнутых пространствах. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных, испытание ракеты большой дальности провалилось.

Ракета дальнего радиуса действия, скорее всего, была запущена из района северокорейской столицы - Пхеньяна, а остальные - из Кэчхона, к северу от столицы. Правительство Южной Кореи решительно осудило эти новые испытания.

Японские власти первоначально сообщили, что ракета большой дальности пролетела над северными префектурами страны в четверг утром и упала в Тихий океан. Система оповещения подала сигнал тревоги, и правительство призвало жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата на северо-востоке страны прятаться в замкнутых пространствах.

Однако позже министерство обороны Японии опровергло эту информацию и заявило, что тревога была объявлена ​​ошибочно. Как сообщил журналистам глава ведомства Ясукадзу Хамада, ракета не пролетела над Японией, а "исчезла над Японским морем".

Через несколько часов японская береговая охрана заявила, что и ракета большой дальности, и две ракеты малой дальности, выпущенные Пхеньяном, упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Агентство Yonhap сообщило, что во время полета от ракеты отделилась первая ступень, что может свидетельствовать о том, что это была ракета большой дальности. Однако позже, сославшись на мнение южнокорейских военных экспертов, агентство заявило, что испытание, вероятно, провалилось.