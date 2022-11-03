Новое открытие россиян на месте взрывов газопроводов «Северный поток»

Nord Stream AG направила научно-исследовательское судно для оценки повреждения трубопровода "Северный поток", на котором была завершена первая часть работ.

По предварительным результатам осмотра на морском дне на расстоянии около 250 м друг от друга были обнаружены две искусственные воронки глубиной от 3 до 5 м.

Как сообщает российское агентство РИА Новости, компания уже завершила сбор данных о взрывах в шведских территориальных водах.

Компания, зарегистрированная в Швейцарии, но подконтрольная российскому "Газпрому", также заявила, что эксперты проводят дополнительное расследование взрыва. Однако они все еще ожидают разрешения на проведение исследований в датских территориальных водах.

27 октября шведские СМИ сообщили, что к месту утечки газа из газопровода подошло судно под российским флагом, зафрахтованное оператором газопровода "Северный поток". Его обнаружили ВМС Швеции, которые ранее направили свои корабли для расследования инцидента.

По данным газеты Svenska Dagbladet, гражданское судно под российским флагом, о которой говорят военные, — это научно-техническое судно "Нефрит". Оно было построено в 2004 году и, по официальным данным, используется в нефтяной промышленности.

По данным Vesselfinder.com, "Нефрит" покинул порт под Санкт-Петербургом 24 октября.

В конце сентября датчане сообщили о трех утечках газа из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе Борнхольма. Позже Швеция сообщила о четвертом разливе в водах своей исключительной экономической зоны.

В начале октября шведская прокуратура совместно со спецслужбами САП завершила подводное расследование места разрушения газопровода. На этой неделе она провела дополнительные исследования дна Балтийского моря.

Власти Дании и Германии также провели отдельные проверки мест повреждений.