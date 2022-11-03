Американский конгрессмен призвал США не вмешиваться в конфликт на Украине
Конгрессмен Пол Госар призвал США не вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.
3 ноября РИА Новости сообщили, что член палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил журналистам, что США не должны вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, и вопросы границ между двумя этими странами не должны волновать Вашингтон.
Госар подчеркнул, что у США собственная южная граница не защищена, и за прошедшие 20 месяцев ее пересекли более 5 миллионов нелегалов, а также достаточно фентанила (синтетического опиоида ), чтобы убить каждого мужчину, женщину и ребенка в США.
Подходящая роль для США и ОООН- это помощь в достижении мира между Россией и Украиной и для этого потребует участия всех мировых лидеров,- указал политик.
Опубликовано: Елена Калиновская
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