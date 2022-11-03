Мэр Львова боится зимы и требует больше генераторов и топлива
Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в городе не хватает генераторов и топлива, сообщает Business Insider.
"На данный момент во Львове есть вода и электричество. Электротранспорт тоже работает", — рассказал мэр Львова, отвечая на вопрос о ситуации в городе после недавних российских обстрелов
Однако ситуация в городе становится все более серьезной.
Он добавил, что "недавние атаки нанесли большой ущерб, и теперь мы понимаем, что в следующий раз будут атакованы объекты критической инфраструктуры, поэтому у нас должны быть другие варианты. У нас есть генераторы, которые мы когда-то купили, но теперь нам нужно намного больше. Нам также нужно топливо"..
Как он указывает, городу нужны генераторы "как маленькие, так и мощные, мощностью 2,5 МВт".
"Я пишу нашим партнерам из Польши, чтобы они зарезервировали для нас топливо, чтобы в экстремальных ситуациях его можно было привезти очень быстро, например, во время морозов в январе или феврале. Нормальному человеку трудно это предсказать, но это моя работа", — говорит мэр.
Садовый отметил, что во Львове есть около 6000 убежищ, где люди могут укрыться в случае нападения".
"В большинстве из них будут установлены специальные печи. Люди также должны быть обеспечены отоплением на случай терактов, которые разрушат инфраструктуру, ведь на ее ремонт уйдет несколько дней", — подчеркивает он.
Опубликовано: Николай Скира
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