Мэр Львова боится зимы и требует больше генераторов и топлива

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в городе не хватает генераторов и топлива, сообщает Business Insider.

"На данный момент во Львове есть вода и электричество. Электротранспорт тоже работает", — рассказал мэр Львова, отвечая на вопрос о ситуации в городе после недавних российских обстрелов

Однако ситуация в городе становится все более серьезной.

Он добавил, что "недавние атаки нанесли большой ущерб, и теперь мы понимаем, что в следующий раз будут атакованы объекты критической инфраструктуры, поэтому у нас должны быть другие варианты. У нас есть генераторы, которые мы когда-то купили, но теперь нам нужно намного больше. Нам также нужно топливо"..

Как он указывает, городу нужны генераторы "как маленькие, так и мощные, мощностью 2,5 МВт".

"Я пишу нашим партнерам из Польши, чтобы они зарезервировали для нас топливо, чтобы в экстремальных ситуациях его можно было привезти очень быстро, например, во время морозов в январе или феврале. Нормальному человеку трудно это предсказать, но это моя работа", — говорит мэр.

Садовый отметил, что во Львове есть около 6000 убежищ, где люди могут укрыться в случае нападения".

"В большинстве из них будут установлены специальные печи. Люди также должны быть обеспечены отоплением на случай терактов, которые разрушат инфраструктуру, ведь на ее ремонт уйдет несколько дней", — подчеркивает он.