Кушанашвили напомнил хейтерам о том, что Собчак злопамятна

Известный ведущий Отар Кушанашвили предупредил тех, кто сейчас "бросает камни" в сторону журналистки, ведущей и блогера Ксении Собчак о ее злопамятной натуре.

Журналист Отар Кушанашвили убежден, что Ксения Собчак обязательно выпутается из неприятной истории, "покусав" тех, кто осудил ее отъезд из России.

Точку зрения по поводу известной блондинки и ситуации, в которой та оказалась, Кушанашвили высказал в Телеграме.

Ксения Анатольевна в данный момент находится за рубежом, а именно в Литве. Покинула родину журналистка на фоне заведения уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова.