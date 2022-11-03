Кушанашвили напомнил хейтерам о том, что Собчак злопамятна
2022-11-03 09:57
Известный ведущий Отар Кушанашвили предупредил тех, кто сейчас "бросает камни" в сторону журналистки, ведущей и блогера Ксении Собчак о ее злопамятной натуре.
Журналист Отар Кушанашвили убежден, что Ксения Собчак обязательно выпутается из неприятной истории, "покусав" тех, кто осудил ее отъезд из России.
Точку зрения по поводу известной блондинки и ситуации, в которой та оказалась, Кушанашвили высказал в Телеграме.
Ксения Анатольевна в данный момент находится за рубежом, а именно в Литве. Покинула родину журналистка на фоне заведения уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
КГБ: Запад хочет разделить Беларусь из-за ценных ресурсов и союза Минска с РФ
Сергей Шнуров на концерте в Дубае спел про сгоревшую Москву
МИД РФ: Россия выступает против начала ядерной войны из-за Украины
Клюева не пускает на порог родного сына, обвиняя его в том, что тот пытается выгнать мать на улицу
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году