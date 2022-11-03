Шойгу заявил, что НАТО готовится атаковать Беларусь

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается разрушить экономику и военный потенциал России, лишить ее возможности вести самостоятельную внешнюю политику, сообщает "Интерфакс".

Он добавил, что Москва и ее союзники в настоящее время находятся под атакой.

В среду, 2 ноября, министр обороны России принял участие в заседании совместной коллегии военных министерств России и Беларуси. В ходе встречи он сообщил, что с февраля численность сил НАТО в Центральной и Восточной Европе увеличилась в 2,5 раза, а в "краткосрочной перспективе может увеличиться еще больше".

"Наши союзники тоже будут атакованы, особенно братская Республика Беларусь. Главная цель деструктивных усилий коллективного Запада – это, безусловно, Россия – уничтожить ее экономику, ее военный потенциал, лишить возможности вести самостоятельную внешнюю политику", - заявил Сергей Шойгу.

Российский министр также обвинил Запад в поощрении эскалации конфликта на Украине путем предоставления ей современного оружия и боеприпасов, данных разведки, отправки военных советников и наемников.