Киркоров накинулся на Боню с матами в ответ на защиту той Закировой
2022-11-03 10:39
Певец Филипп Киркоров в ударе в последнее время. Сначала он послал журналистку в пятую точку, потом обозвал Наргиз Закирову со сцены. Очередь теперь дошла и до Виктории Бони.
Певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях обращение к ведущей Виктории Боне в нецензурной форме, когда та встала на защиту певицы Наргиз Закировой, которую артист назвал уродиной со сцены в Ташкенте.
Виктория считает, что исполнитель давно перестал быть мужчиной.
Киркоров написал в социальных сетях, что думает о Боне: "Еще одно ****** (страшилище) возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой!".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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