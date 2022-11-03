Киркоров накинулся на Боню с матами в ответ на защиту той Закировой

Певец Филипп Киркоров в ударе в последнее время. Сначала он послал журналистку в пятую точку, потом обозвал Наргиз Закирову со сцены. Очередь теперь дошла и до Виктории Бони.

Певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях обращение к ведущей Виктории Боне в нецензурной форме, когда та встала на защиту певицы Наргиз Закировой, которую артист назвал уродиной со сцены в Ташкенте.

Виктория считает, что исполнитель давно перестал быть мужчиной.

Киркоров написал в социальных сетях, что думает о Боне: "Еще одно ****** (страшилище) возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой!".