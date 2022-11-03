Басков расплакался во время интервью Корчевникову, когда тот показал артисту видео с отцом
2022-11-03 11:01
Отец певца Николая Баскова Виктор Владимирович умер 3 года назад. Мужчину убил рак. Артист не смог попрощаться с отцом, что мучает его до сих пор.
На днях Николай Басков дал интервью журналисту и ведущему Борису Корчевникову. В студии передачи телеведущий вспомнил родителя звезды сцены Виктора Владимировича, продемонстрировав видео с ним.
Басков расплакался, признавшись, что ему до сих пор больно от невосполнимой потери. Пока на экране показывали фото семьи Николая с матерью и отцом, он никак не мог успокоиться.
Золотой голос РФ, что после того, как не сумел попрощаться с отцом, стал ходить на похороны близких ему людей, коллег.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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