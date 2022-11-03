После двух лет боев в Эфиопии неожиданно прекратилась гражданская война
Правительство Эфиопии и власти мятежного региона Тыграй неожиданно достигли перемирия в двухлетней гражданской войне, что позволит возобновить поставки гуманитарной помощи населению региона.
Ей грозит голод и гуманитарная катастрофа.
В результате более чем недельных переговоров в Африканском союзе в столице ЮАР, при посредничестве Африканского союза обе стороны, правительство Эфиопии и Фронт освобождения Тыграя (ФНОТ), подписали соглашение о "постоянном прекращении" и "координированное разоружение и демобилизация сил.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назвал соглашение "монументальным" и пообещал его выполнять.
Как сообщил представитель Африканского союза, бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, стороны конфликта также обязались "восстановить правопорядок, беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и защиту гражданского населения".
Однако соглашение принимается с некоторой осторожностью; предыдущий был нарушен в августе, через несколько месяцев после его подписания.
Действия правительственных войск в Тыграе привело к тысячам смертей, миллионам беженцев и гуманитарной катастрофе. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 90% населения Тыграя нуждается в продовольственной помощи, а 30% детей недоедают
Два года Тыграй был практически отрезан от мира: не было электричества, телефоны, банки и интернет не работали, в больницах не хватало лекарств.
Опубликовано: Николай Скира
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