Клюева не пускает на порог родного сына, обвиняя его в том, что тот пытается выгнать мать на улицу
2022-11-03 11:25
Звезда фильма сказки "Варвара-краса - длинная коса" Татьяна Клюева обвиняет единственного сына Яна Гагина, что он выгоняет ее на улицу.
Когда в 2021 году умер муж актрисы Татьяны Клюевой, она впала в депрессию. Сын Ян Гагин с женой переехали к матери, чтобы помогать ей.
Клюева сначала была рада родным, но после очень изменилась, стала обвинять наследника в том, что он отобрал у нее все деньги, карточки и заставил переписать на него квартиру.
Между тем, Гагин участвует в спецоперации и находится в Донецке. Когда мужчину спросили о том, имеет ли он отношение к тому, в чем обвиняет его мать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Клюева не пускает на порог родного сына, обвиняя его в том, что тот пытается выгнать мать на улицу
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