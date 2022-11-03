Клюева не пускает на порог родного сына, обвиняя его в том, что тот пытается выгнать мать на улицу

Звезда фильма сказки "Варвара-краса - длинная коса" Татьяна Клюева обвиняет единственного сына Яна Гагина, что он выгоняет ее на улицу.

Когда в 2021 году умер муж актрисы Татьяны Клюевой, она впала в депрессию. Сын Ян Гагин с женой переехали к матери, чтобы помогать ей.

Клюева сначала была рада родным, но после очень изменилась, стала обвинять наследника в том, что он отобрал у нее все деньги, карточки и заставил переписать на него квартиру.

Между тем, Гагин участвует в спецоперации и находится в Донецке. Когда мужчину спросили о том, имеет ли он отношение к тому, в чем обвиняет его мать.