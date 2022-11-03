Кулеба: Украина пообещала России не использовать зерновые коридоры для поставок оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях "зерновой сделки".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пообещал не использовать гуманитарные коридоры для доставки вооружения и боеприпасов.

При этом он добавил, что Украина и ранее не пользовалась гуманитарным транспортом для доставки оружия.

"Мы никогда не использовали зеленый коридор в военных целях, и мы готовы это повторить. И это то, что мы сделали, мы сказали, что не намерены использовать этот коридор в военных целях", - заявил Кулеба.

Напомним, что Российская Федерация на фоне удара по порту в Севастополе отказалась от участия в "зерновой сделке",

Затем прошел телефонный разговор между Владимиром Путиным и Раджепом Эрдоганом, в результате чего Россия участие возобновила.