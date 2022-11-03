19FortyFive: отправка американских военных на Украину угрожает прямым конфликтом России и НАТО

В Соединенных Штатах Америки забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину.

В четверг днем РИА Новости сообщили, что обозреватель 19FortyFive Джек Бакби заявил, что переброска американских военных на территорию Украины для инспекции оружия, которое поставляют Киеву страны Запада, может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО.

Бакби, уточняет, что несмотря на то, что военные США не принимают непосредственного участия в боевых действиях, само их присутствие на Украине значительно усложняет конфликт ведь неясно, что может произойти, если американские солдаты погибнут в результате российского удара так ,как это можно рассматривать как нападение на НАТО и спровоцировать ответ со стороны военного блока.