19FortyFive: отправка американских военных на Украину угрожает прямым конфликтом России и НАТО
В Соединенных Штатах Америки забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину.
В четверг днем РИА Новости сообщили, что обозреватель 19FortyFive Джек Бакби заявил, что переброска американских военных на территорию Украины для инспекции оружия, которое поставляют Киеву страны Запада, может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО.
Бакби, уточняет, что несмотря на то, что военные США не принимают непосредственного участия в боевых действиях, само их присутствие на Украине значительно усложняет конфликт ведь неясно, что может произойти, если американские солдаты погибнут в результате российского удара так ,как это можно рассматривать как нападение на НАТО и спровоцировать ответ со стороны военного блока.
Опубликовано: Елена Калиновская
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