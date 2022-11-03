Катина ждет ребенка от мужа-миллионера Спиридонова
2022-11-03 12:17
Экс-солистка группы "ТАТУ" Лена Катина недавно вышла замуж за успешного предпринимателя Дмитрия Спиридонова. Пара ожидает пополнение в семействе.
38-летняя исполнительница Лена Катина скоро станет матерью во второй раз, о чем сообщил Телеграм-канал "Super".
Летом текущего года звезда сцены связала себя узами брака с миллионером Дмитрием Спиридоновым.
Исполнительница хочет, чтобы у них родилась дочь, которой она уже выбрала имя.
Опубликовано: Наталья Гончарова
КГБ: Запад хочет разделить Беларусь из-за ценных ресурсов и союза Минска с РФ
«Белпочта» досрочно выплатит пособия и пенсии для граждан за 7 ноября
МИД РФ: Россия выступает против начала ядерной войны из-за Украины
Продукты, которые помогут продлить жизнь
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году