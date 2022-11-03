Катина ждет ребенка от мужа-миллионера Спиридонова

APS
2022-11-03 12:17

Экс-солистка группы "ТАТУ" Лена Катина недавно вышла замуж за успешного предпринимателя Дмитрия Спиридонова. Пара ожидает пополнение в семействе.

38-летняя исполнительница Лена Катина скоро станет матерью во второй раз, о чем сообщил Телеграм-канал "Super".

Летом текущего года звезда сцены связала себя узами брака с миллионером Дмитрием Спиридоновым.

Исполнительница хочет, чтобы у них родилась дочь, которой она уже выбрала имя. 

Опубликовано: Наталья Гончарова













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