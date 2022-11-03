Цымбалюк: 15% иностранных частных пожертвований для ВСУ отправлены россиянами

Около 15% иностранных частных пожертвований украинским фондам и волонтерам поступают из России или от граждан этой страны, которые в настоящее время находятся в других странах, сообщил в Telegram-канале журналист Роман Цымбалюк.

"Причины помощи Украине у всех разные. Во-первых, это люди, которые приезжают из Украины. Эти люди следуют своему сердцу и тем самым поддерживают свою истинную Родину. Вторая категория — россияне, выражающие свое недовольство властью в Кремле. Самое интересное, однако, есть и третья категория — россияне, рассматривающие пожертвования украинской армии как аргумент в свою защиту", — написал Роман Цымбалюк Telegram-канале.

Как пояснил журналист, в основном речь идет о гражданах России, покинувших родину и проживающих сейчас в странах Европы. Эмигранты хотят "обезопасить свое пребывание в европейских странах", пытаясь доказать, что они поддерживают украинскую армию".

Самый известный механизм перевода денег в Украину — это United24, интернет-платформа, запущенная киевскими властями в начале мая. До четверга через нео было собрано более 213 миллионов долларов .

Накопленные средства направляются в Национальный банк Украины, который распределяет их между отдельными министерствами.