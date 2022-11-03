Киркоров шокировал фанатов своим поведением в последние дни

Исполнитель Филипп Киркоров столкнулся с возмущением соотечественников, которые осудили артиста за хамство в адрес журналистки, певицы Наргиз Закировой и телеведущей Виктории Бони.

Только за последний месяц певец Филипп Киркоров успел серьезно " поссориться" с тремя женщинами.

Сначала он послал журналистку в пятую точку. После под раздачу попала певица Наргиз Закирова, которую артист назвал уродиной прямо на своем концерте в Ташкенте.

Виктория Боня заступилась за Наргиз, тем самым вызвав гнев Филиппа Бедросовича, который обратился к ведущей в соцсетях с использованием ненормативной лексики.

Поклонники Киркорова негативно отреагировали на агрессию исполнителя.