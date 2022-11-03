Киркоров шокировал фанатов своим поведением в последние дни
2022-11-03 12:47
Исполнитель Филипп Киркоров столкнулся с возмущением соотечественников, которые осудили артиста за хамство в адрес журналистки, певицы Наргиз Закировой и телеведущей Виктории Бони.
Только за последний месяц певец Филипп Киркоров успел серьезно " поссориться" с тремя женщинами.
Сначала он послал журналистку в пятую точку. После под раздачу попала певица Наргиз Закирова, которую артист назвал уродиной прямо на своем концерте в Ташкенте.
Виктория Боня заступилась за Наргиз, тем самым вызвав гнев Филиппа Бедросовича, который обратился к ведущей в соцсетях с использованием ненормативной лексики.
Поклонники Киркорова негативно отреагировали на агрессию исполнителя.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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