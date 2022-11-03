Польша предупредила Евросоюз о новой волне украинских беженцев с наступлением холодов

Польские власти готовятся к росту числа украинских беженцев с наступлением холодов ближе к зимнему времени.

3 ноября замглавы МИД Польши Яблоньский заявил, что Польша ждет новой волны украинских беженцев зимой, однако их число будет меньше, чем в начале весны.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал европейцев, что зимой их может ждать настоящее "миграционное цунами" потому, что зимой на Украине многие люди в буквальном смысле могут замерзнут.

Сообщается, что по данным польских пограничников, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины въехали около 7,5 миллиона человек.