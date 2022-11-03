ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по зданию администрации Голой Пристани
2022-11-03 13:01
Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил о ракетном обстреле украинскими бойцами здания администрации Голопристанского муниципального округа.
3 ноября председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев в пресс-релизе заявил, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли из американской установки реактивной системы залпового огня HIMARS администрацию Голопристанского муниципального округа.
Елисеев отметил, что в результате атаки ВСУ в значительной степени повреждено административное здание Голой Пристани, где на момент «прилёта» со стороны Украины находились специалисты, осуществляющие эвакуацию населения Херсонщины на правый берег Днепра, которые «чудом» не пострадали.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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