ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по зданию администрации Голой Пристани

APS
2022-11-03 13:01

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил о ракетном обстреле украинскими бойцами здания администрации Голопристанского муниципального округа.

3 ноября председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев в пресс-релизе заявил, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли из американской установки реактивной системы залпового огня HIMARS администрацию Голопристанского муниципального округа.

Елисеев отметил, что в результате атаки ВСУ в значительной степени повреждено административное здание Голой Пристани, где на момент «прилёта» со стороны Украины находились специалисты, осуществляющие эвакуацию населения Херсонщины на правый берег Днепра, которые «чудом» не пострадали.

Опубликовано: Диана Мудреченко













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