Песков: Россия возобновила участие в зерновой сделке, но еще не продлила
2022-11-03 13:17
В Кремле прокомментировали возобновление участия Российской Федерации в зерновой сделке.
В четверг днем РИА Новости сообщили, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что возобновление участия Российской Федерации в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек.
Песков подчеркнул, что к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки, надо будет оценить реализацию всех сторон и параметров договоренностей, а потом уже принимать какие-то решения.
Опубликовано: Елена Калиновская
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