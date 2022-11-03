Песков: Россия возобновила участие в зерновой сделке, но еще не продлила

В Кремле прокомментировали возобновление участия Российской Федерации в зерновой сделке.

В четверг днем РИА Новости сообщили, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что возобновление участия Российской Федерации в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек.

Песков подчеркнул, что к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки, надо будет оценить реализацию всех сторон и параметров договоренностей, а потом уже принимать какие-то решения.