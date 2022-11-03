Бородина покинула Россию вместе с дочерьми

Ведущая телевидения Ксения Бородина отправилась отдохнуть со своими дочками от двух браков в солнечную Грузию.

Ксения Бородина решила отправится в небольшой отпуск, покинув РФ. Знаменитость уехала в солнечную Грузию со своими детьми, о чем она сообщила своим поклонникам в соцсетях.

Ведущая ТВ, приехав в Грузию, сразу стала пробовать блюда местной кухни. В машине она решила знаменитое грузинское блюдо - хачапури.

После того как гости заселились в отель, Ксения повела любимых дочек в лучший ресторан.