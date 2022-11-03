Бородина покинула Россию вместе с дочерьми
2022-11-03 13:32
Ведущая телевидения Ксения Бородина отправилась отдохнуть со своими дочками от двух браков в солнечную Грузию.
Ксения Бородина решила отправится в небольшой отпуск, покинув РФ. Знаменитость уехала в солнечную Грузию со своими детьми, о чем она сообщила своим поклонникам в соцсетях.
Ведущая ТВ, приехав в Грузию, сразу стала пробовать блюда местной кухни. В машине она решила знаменитое грузинское блюдо - хачапури.
После того как гости заселились в отель, Ксения повела любимых дочек в лучший ресторан.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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