Песков: Кремль не обсуждает снятие моратория на смертную казнь в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское правительство не обсуждает возможность снятия моратория на смертную в России.

3 ноября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил ответил на вопрос представителей СМИ касательно возможности снятия моратория на смертную казнь в России.

Песков заявил, что в настоящее время в Кремле дискуссия об отмене принятого в 2009 году решением Конституционного суда РФ запрета на вынесение смертных приговоров в России не ведётся.