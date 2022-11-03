Песков: Кремль не обсуждает снятие моратория на смертную казнь в России
2022-11-03 13:43
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское правительство не обсуждает возможность снятия моратория на смертную в России.
3 ноября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил ответил на вопрос представителей СМИ касательно возможности снятия моратория на смертную казнь в России.
Песков заявил, что в настоящее время в Кремле дискуссия об отмене принятого в 2009 году решением Конституционного суда РФ запрета на вынесение смертных приговоров в России не ведётся.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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