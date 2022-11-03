Эксперты психологии рассказали, как избавиться от тревоги после тяжелого дня

Тревога знакома каждому человеку, но есть граница, когда это ощущение становится слишком навязчивым и дискомфортным, а также может переходит в депрессию или тревожно-депрессивное расстройство.

В конце дня хочется устранить тревогу и расслабиться.

Для этого можно попробовать эти упражнения:

Погружение в тело. Ложитесь на кровать и попробуйте полностью расслабиться. Если это не получится с первого раза, тогда можно прислушаться к своему телу и снять напряжение в самых "зудящих" местах легким массажем. После попробовать ещё раз.

Выброс эмоций:

Видели как, лежа на спине, "брыкаются" маленькие дети? Попробуйте это повторить.

Внутренняя улыбка:

Цель этого упражнения – добиться улыбки не мышцами лица, а внутренним состоянием. Закройте глаза и попытайтесь успокоиться. Ощутите как уголки ваших губ наливаются теплом и расплываются от радости.