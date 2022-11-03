Российский певец Николай Басков поддерживает Российских военных в Донбассе.

На теле-канале «Россия 1» Николай Басков рассказал о том, что поддерживает российских военных в непростое время, выступает в Донбассе, навещает раненых бойцов, дает концерты для беженцев.

Артист рассказал о встрече с командиром, который получил серьезную травму: «Я давал концерты для беженцев. Один из невероятных моментов… я приехал в госпиталь, меня попросили подняться на третий этаж, где лежал командир батальона. Зашел к нему в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: „Можно я вас обниму?“ — „Да это я должен вас обнять!“».