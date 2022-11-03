Гребенщиков отказался от России, так как считает, что власть в стране захвачена обманом

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков давно не живет в России. Он обустроился в Лондоне.

В интервью на Ютубе исполнитель Борис Гребенщиков заявил, что не поддерживает спецоперацию России в Украине. Музыкант утверждает, что для него РФ - неконкретный уголок земли.

Родина для него важна с точки зрения культуры и искусства.

Гребенщиков заявил, что Россия не его государство страна. По словам исполнителя, люди, пришедшие к власти обманом, к его родине отношения не имеют.