Полезные свойства баклажана для организма
Баклажан в научной классификации представляет семейство Паслёновых и в этом смысле его можно назвать родственником картофеля, томата, стручкового перца, табака, но, кроме этого, ещё – «братом» ядовитых дурмана и белены.
Самым ценным свойством этого продукта является способность довольно быстро избавлять сосуды от холестериновых бляшек, и в целом снижать концентрацию «плохого» холестерина в крови.
В баклажанах содержится много меди, кобальта и марганца. Это довольно редкие элементы, которые улучшают состав крови и помогают работе селезенки.
Достаточно в баклажанах и железа, поэтому они полезны при анемии.Баклажаны применяют для снижения уровня сахара в крови.
Полезные вещества, содержащиеся в плодах, естественно помогают организму человека оставаться здоровым:
калий делает стенки сосудов прочнее и нормализует работу сердечно-сосудистой системы;
витамин С укрепляет иммунитет и помогает меньше болеть;
нервная система становится более устойчивой;
цинк и марганец восстанавливают организм после таких серьезных заболеваний, как инфаркт или инсульт;
улучшается качество сна.
Опубликовано: Ангелина Крент
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