Полезные свойства баклажана для организма

Баклажан в научной классификации представляет семейство Паслёновых и в этом смысле его можно назвать родственником картофеля, томата, стручкового перца, табака, но, кроме этого, ещё – «братом» ядовитых дурмана и белены.

Самым ценным свойством этого продукта является способность довольно быстро избавлять сосуды от холестериновых бляшек, и в целом снижать концентрацию «плохого» холестерина в крови.

В баклажанах содержится много меди, кобальта и марганца. Это довольно редкие элементы, которые улучшают состав крови и помогают работе селезенки.

Достаточно в баклажанах и железа, поэтому они полезны при анемии.Баклажаны применяют для снижения уровня сахара в крови.

Полезные вещества, содержащиеся в плодах, естественно помогают организму человека оставаться здоровым:

калий делает стенки сосудов прочнее и нормализует работу сердечно-сосудистой системы;

витамин С укрепляет иммунитет и помогает меньше болеть;

нервная система становится более устойчивой;

цинк и марганец восстанавливают организм после таких серьезных заболеваний, как инфаркт или инсульт;

улучшается качество сна.