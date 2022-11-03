Панин похвастался В Телеграм-канале, что получил визу в США и теперь чувстует себя свободным
2022-11-03 14:20
Скандально известный актер Алексей Панин жаловался, что в Европе ему живется не очень. Теперь же он получил визу в США.
Актер Алексей Панин наконец получил разрешение на въезд в США, о чем он сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав снимок со своим паспортом.
Панин очень счастлив, что ему наконец удалось получить визу в Штаты. Он утверждает, что теперь чувствует себя свободно, может думать и говорить то, что желает, двигаться, куда угодно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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