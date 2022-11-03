Самые лучшие эфирные масла по мнению ароматолога Дарьи Земляновой

Ароматолог Дарья Землянова поделилась двумя эфирными маслами, которые обязательно лежат в её сумочке и рассказала про их полезные свойства.

Эксперт рассказала какими полезными свойствами обладают масло чайного дерева и лаванда настоящая.

От стрессов и депрессии. Использование чайного дерева в ароматерапии позволяет избавиться от страхов, депрессии и навязчивых идей. Пациенты после сеансов чувствуют себя гораздо спокойнее.

Такая ароматерапия необходима тем, кто хотел бы повысить свою работоспособность и преодолеть стрессовое состояние. Масло чайного дерева поможет активизировать мыслительные процессы, укрепить память и улучшить восприятие действительности.

Масло обладает уникальным антибактериальным, антивирусным и антигрибковым свойством. Все эти качества делают его одним из самых эффективных антибиотиков-иммуностимуляторов, имеющих природное происхождение.

Это средство может выступать достойной альтернативой лекарственным препаратам, полученным искусственно. Масло чайного дерева помогает при различных инфекциях, а также ускоряет процесс восстановления после болезни. Простуда и грипп у детей отступят быстрее, если применять его для ароматерапии.

Эфирное натуральное масло лаванды – это бесцветная жидкость, иногда – с жёлто-зелёным оттенком и запахом лаванды.

В её составе выявлены следующие полезные соединения:

кариофиллен;

лавандиол;

кислоты (капроновая, валериановая, уксусная, масляная);

борнеол;

сложные эфиры спирта L-линалоола.

Цветки растения богаты кумарином, герниарином, урсоловой кислотой, горечью, смолами, дубильными соединениями.

Лекарственные возможности растения обусловлены его богатым химическим составом:

стимулирует работоспособность мозга и сердца, улучшает их кровоснабжение;

расслабляет, снимает мышечные спазмы, лечит неврозы, повышенную тревожность и бессонницу;

укрепляет иммунитет, устраняет хроническую усталость;

дезинфицирует помещение, постель и бельё;

избавляет от моли и комаров;

помогает нормализовать кровяное давление гипертоникам;

восстанавливает гормональный баланс;

ускоряет рубцевание ран и ожогов.