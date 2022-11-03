Бутусов сообщил о выпуске нового альбома его группы Орден славы

Вячеслав Бутусов сообщил о радостном событии: о выходе нового альбома группы музыканта "Орден славы".

Вячеслав Бутусов сообщил, что запись нового альбома его музыкального коллектива "Орден Славы" будет запущена сразу после концерта, приуроченного к 40-летию группы "Наутилус Помпилиус", который порадует столичных жителей и гостей города 5 ноября.

Группа будет готовиться к выходу нового альбома сразу после премьеры праздничной программы.